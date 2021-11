Sind Masken in den Schulen wieder notwendig?

Müssen wir aufgrund der sprunghaft angestiegen Corona-Fallzahlen mit neuen Beschränkungen in den Schulen rechnen? Nein. wie das Bildungsministerium im Gespräch mit L'essentiel erklärte. «Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine neuen Maßnahmen geplant», sagt ein Sprecher. Die Regierung möchte bei dem Thema, das derzeit weder den Gewerkschaften noch der Politik unter den Nägeln brennt, nicht voreilig handeln.

Die Lehrergewerkschaft SEW-OGBL steht zusätzlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie offen gegenüber, sollten sich diese als notwendig erweisen. «Die Gesundheit der Kinder steht an erster Stelle. Ich glaube nicht, dass die Situation in den Schulen bisher schlecht gehandhabt wurde», sagt Patrick Arendt, der Vorsitzende der Gewerkschaft. Aber auch er ist sich der Ansteckungsgefahr in den Schulen bewusst.

«Mir ist aufgefallen, dass Schulen, die bei vorherigen Wellen weniger betroffen waren, heute viel stärker betroffen sind. Wenn das Virus in einer Schule angekommen ist, macht es die Runde», so Arendt. Nach den neuesten Angaben des Gesundheitsministeriums haben Kinder im Alter von 0-14 Jahren mit 298 Fällen pro 100.000 Einwohner die höchste Inzidenzrate aller Altersgruppen im Land. Auch weil Kinder unter 12 Jahren noch nicht geimpft werden können.

« Keine Cluster in den letzten paar Tagen »

«In den letzten Tagen wurden keine Infektions-Cluster in Schulen nachgewiesen», teilte das Ministerium mit. In der Millermoaler-Grundschule in Echternach wurden jedoch zwischen dem 25. Oktober und dem 8. November 29 positive Fälle festgestellt. 14 von 29 Klassen waren davon betroffen. Bis zum vergangenen Freitag wurden dort zusätzliche Maßnahmen wie ein täglicher Schulentest für Schüler und Personal und die Maskenpflicht für Schüler ab der zweiten Klasse angeordnet.

Beim Thema Maskenpflicht sind die Lehrkräfte geteilter Meinung. «Manche ziehen es vor, ohne Masken zu unterrichten. Andere sind besorgt, ohne Maske vor die Klasse zu treten. Aber ich habe das Gefühl, dass die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer vorerst nicht für die Wiedereinführung ist», erklärt Patrick Arendt.

(Thomas Holzer/L'essentiel)