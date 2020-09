Luxemburg ist wieder Risikogebiet für Deutschland

Die deutsche Regierung hat Luxemburg erneut auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt. Das teilt das luxemburgische Außenministerium am Freitagabend in Luxemburg mit. Das RKI veröffentlichte die Entscheidung der Regierung am Abend auf seiner Website. Grund sind die gestiegenen Corona-Zahlen der letzten Tage.

Für Reisende aus Risikogebieten gilt in Deutschland eine allgemeine Testpflicht. Die Ausnahmen von dieser Testpflicht regeln die jeweiligen Corona-Verordnungen der Bundesländer.

72 Stunden oder negativer Test

Nach der aktuell geltenden Saar-Verordnung gilt wie zuletzt die 72 -Stunden-Regel. Außerdem können Menschen mit Wohnsitz in Luxemburg mit einem Corona-Test, nicht älter als 48 Stunden ist in das Nachbarbundesland einreisen. Gleiches gilt für Rheinland-Pfalz

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn (LSAP) stehe in der Angelegenheit in engem Kontakt mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas. Man werde gemeinsam mit den Nachbarbundesländern versuchen, die Auswirkungen der Einstufung auf die Bevölkerung einzugrenzen.

(L'essentiel/DPA)