Sind private Streifendienste überhaupt legal?

Der Minister für innere Sicherheit, Henri Kox (Déi Gréng), hat sich gegen die Übertragung von Sicherheitsbefugnissen auf private Sicherheitsdienste ausgesprochen. Damit reagierte Kox auf die Ankündigung der Stadt Luxemburg vom Donnerstag, im Dezember und Januar in einigen Stadtteilen private Sicherheitsdienste auf Streife schicken zu wollen. In einem Interview mit RTL sagte der Minister, er halte die Maßnahme schlichtweg für illegal.

Die Strafverfolgung obliege allein der Polizei, führte Kox aus und bedauerte zudem, dass die Stadt die Polizei in der Angelegenheit nicht zu Rate gezogen habe. Das Sicherheitsmonopol der Polizei gehe mit einer großen Verantwortung einher. Damit seien auch ethische Fragen des Rechtsstaates verbunden, so Kox weiter. Nach Ansicht des Ministers verbiete das Gesetz zur Arbeitsweise der Polizei von 2018 eindeutig die Übertragung polizeilicher Aufgaben auf private Firmen. Eine Privatisierung dieser Aufgaben lehne er zudem ab, betonte der Minister.

Kommunale Opposition fordert Einschreiten

Auch in der kommunaler Ebene regt sich in der Politik Widerstand gegen die Entscheidung der Stadtverwaltung. Déi Lénk forderte in einer Pressemitteilung Minister Kox und der Innenministerin Taina Bofferding auf, auf die Stadt einzuwirken, damit diese die Entscheidung zurücknehme. Sollte dies nicht ausreichen, müssten die Minister notfalls gerichtlich gegen die Stadtverwaltung vorgehen.

Die Stadtverwaltung hatte am Donnerstag den Schritt mit Idee begründet, das Sicherheitsgefühl und die öffentliche Ordnung stärken zu wollen. Das ausgewählte Unternehmen solle mit der Polizei zusammenarbeiten, so die Pläne der Stadt. Die privaten Sicherheitsleute sollten dabei allerdings nicht im Kompetenzbereich der Polizei tätig werden oder diese gar ersetzen. Eine Reaktion des Schöffenkollegiums auf die Äußerungen des Ministers für innere Sicherheit steht unterdessen noch aus.

(jw/L'essentiel)