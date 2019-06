Auto rammt Tram auf dem Kirchberg

Da staunten die anderen Verkehrsteilnehmer nicht schlecht: Nahe dem Hotel Novotel Suites auf dem Kirchberg kollidierten am Dienstagabend ein Auto und die Straßenbahn.

«Der Fahrer ist einfach über die rote Ampel gefahren», erklärte Luxtram. Der Verkehr war auf der gesamten Strecke für etwa 20 Minuten unterbrochen. Verletzte gab es keine.

Ebenfalls am Mittwoch setzte sich ein Autofahrer mit seinem Gefährt an der Haltestelle Place de l'Etoile in Luxemburg fest. «Er ist in die falsche Fahrtrichtung gefahren», sagte die Polizei. Da es sich um die Endstation der Tram handelte, wurde der Straßenbahnverkehr jedoch nicht gestört, hieß es von Luxtram. Das Auto wurde abgeschleppt.

Auto setzt sich an Haltestelle fest Foto: Leserreporter

(L'essentiel)