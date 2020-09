Flugverkehr über Luxemburg nimmt nur langsam zu

«Seit dem Ende des Lockdowns fliegen ständig Flugzeuge über Zessingen. Das war vorher nicht so. Man kann wegen des Lärms kein Fenster mehr öffnen. Der Verkehr ist konstant hoch» beklagt sich eine L'essentiel-Leserin, die im Viertel im Süden der Hauptstadt lebt. Sie weist darauf hin, dass die Nachbarschaft über «das hohe Verkehrsaufkommen sehr verärgert» ist.

Die Flugsicherungsbehörde (ANA) erklärt auf L'essentiel-Anfrage, dass die Flugrouten des Flughafens «nicht geändert wurden». Zudem gehöre die Passage über Zessingen zu den am wenigsten genutzten: «Sie ist reserviert für den Verkehr nach Saarbrücken und Zweibrücken und für die Flüge nach München an Wochenenden», erklärt eine Ana-Sprecherin. Die Zahl der Flüge, die über Zessingen geleitet werden, hätte nach dem Ende des Lockdowns nicht zugenommen. Außerdem sei das Verkehrsaufkommen in der Luft noch immer nicht auf Vorkrisenniveau: Nach Angaben der ANA sei der Verkehr noch zwischen 40 und 60 Prozent geringer, als zur gleichen Zeit im Vorjahr.

Die ANA-Sprecherin erklärt, dass lediglich der Eindruck eines sehr dichten Flugverkehrs entstanden sei, weil es während des Lockdowns gar keine Flüge gegeben hat. Ihrer Meinung nach würden sich die Anwohner schnell wieder an die Flugzeuge gewöhnen.

(jw/L'essentiel)