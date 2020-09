Zweite Testphase wird gezielter durchgeführt

Luxemburg bereitet sich auf die zweite Phase des Large Scale Testings vor. Diese wird «auf das Wissen der ersten Phase» auslegt werden, sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Montag bei einer Pressekonferenz. Dieses Mal wird nicht jeder Einwohner der Großherzogtums eine Einladung erhalten. Vielmehr sollen Personen gezielter kontaktiert werden, «so, wie es bereits im Sommer begonnen wurde». Die Idee dahinter: Es soll dort getestet werden, wo das Virus am häufigsten vorkommt, «vor allem in bestimmten Berufsgruppen, aber auch in bestimmten Regionen des Landes». Insbesondere der Südwesten sei stärker betroffen als der Rest des Großherzogtums, stellten die Gesundheitsbehörden fest.

Zwischen den beiden Phasen «herrscht allerdings eine gewisse Kontinuität, ohne Abbruch», teilte die Ministerin mit. Die Einzelheiten des Verfahrens, das mehrere Monate dauern soll, werden «bis Ende des Monats» vorgestellt. Das Voucher-System, das an ausgewählten Orten, wie beispielsweise dem Findel, umgesetzt wurde, wird bestehen bleiben. Auch die Art und Weise, wie die Tests durchgeführt werden, bleibt dieselbe: Personen, die sich testen lassen, können dies im Drive-in oder in Zelten - demnach entweder mit dem Auto oder zu Fuß - machen lassen.

«Gewagtes Experiment»

Luxemburg sei mit der ersten Phase der groß angelegten Tests zufrieden. «Sie haben es uns ermöglicht, Infektionsketten zu durchbrechen», erklärte Paul Wilmes, stellvertretender Sprecher der Covid-19 Task Force. Er weist darauf hin, dass das System dank der rund 56.000 Tests «mehr als 1.100 positive Fälle, und hauptsächlich asymptomatische Personen», ermittelt hat. Offiziellen Angaben zufolge haben 49 Prozent der Einwohner die Einladung angenommen.

Während der ersten Testphase «waren wir schnell und flexibel, was uns einen Vorsprung verschafft hat», blickte Paulette Lenert auf die letzten Monate zurück. «Was als ein gewagtes Experiment begann, erwies sich als äußerst positiv.» Bildungsminister Claude Meisch (DP) freute sich indes, «dass die Forscher zum Kampf gegen Corona beigetragen haben». Er sei sogar davon überzeugt, dass die s«ehr effektive Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Institutionen» auch in Zukunft in anderen Bereichen fortgesetzt werden kann, weil «ein gewisses Vertrauen aufgebaut worden ist».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)