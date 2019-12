Solskjær soll in Luxemburg Geld gebunkert haben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ole Gunnar Solskjær, Trainer von Manchester United, soll in Norwegen Steuern hinterzogen haben. Es gehe um einen Betrag zwischen sechs und acht Millionen Britischen Pfund. Wie norwegische Medien melden, habe er die Summe in Luxemburg «versteckt». Solskjær habe das Lux Nordic Wealth Management, eine norwegische Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg, bis zum Jahr 2016 dazu beauftragt.

Das norwegische Fußballmagazin Josimarfootball weist darauf hin, dass Solskjær bei der norwegischen Steuerbehörde nur 22 Millionen Norwegische Kronen– etwa 1,8 Millionen Britische Pfund – versteuert hat. Der ehemalige Spieler von Manchester United soll im Laufe seiner Karriere jedoch rund 30 Millionen Pfund verdient haben.

Lux Nordic Wealth Management verwalte das Geld über ein Konto bei der Banque Internationale à Luxembourg (BIL). Gegenüber Josimarfootball verweigerte Jan Petter Thomassen, einer der Gründer von Lux Nordic Wealth Management jeglichen Kommentar.

(ol/L'essentiel)