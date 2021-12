Backes macht die Regierung etwas weiblicher

Die Wahl überraschte sogar eingefleischte Kenner der luxemburgischen Politik. Yuriko Backes wird Pierre Gramegna als Finanzministerin ersetzen, wie die DP am Freitag bekannt gab. Die derzeitige Marschallin des großherzoglichen Hofes wird somit ihren Posten, den sie seit dem 1. Juni 2020 innehat, verlassen. Bislang war Backes nichtmal Mitglied der liberalen Partei.

Die der breiten Öffentlichkeit unbekannte 50-jährige Yuriko Backes hat bereits in der politischen Welt gearbeitet: Backes beriet zunächst CSV-Premierminister Jean-Claude Juncker und später auch dessen Nachfolger Xavier Bettel (DP). Die Diplomatin arbeitete außerdem in der Direktion für Wirtschaftsangelegenheiten des Außenministeriums sowie bei der luxemburgischen Vertretung bei den Vereinten Nationen. «Wir sind überzeugt, dass sie die richtige Person ist, um Pierre Gramegna zu ersetzen», sagte Corinne Cahen, Ministerin und Vorsitzende der Liberalen Partei.

Ihr Eintritt in die Regierung soll im Januar erfolgen, gleichzeitig mit der Umbesetzung der LSAP-Minister, wobei Georges Engel und Claude Haagen Dan Kersch und Romain Schneider ersetzen werden. Von Geschlechter-Parität ist Luxemburgs Regierung weit entfernt. Bislang werden nur fünf der 17 Ministerien von Frauen geleitet. Mit der Ernennung von Backes für das Schlüsselressort wird es nun sechs Ministerinnen im Kabinett geben. Zeitgleich wird außerdem Paulette Lenert (LSAP) das Amt der stellvertretenden Ministerpräsidentin übernehmen. Die letzte Frau in diesem Amt war die heutige DP-Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer. Sie hatte den Posten von 1999 bis 2004 als erste Frau in der Geschichte des Landes inne.

(JG/L'essentiel)