Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Offen für alle Luxemburger Institutionen präsentieren sich

Am Samstag öffnen die Luxemburger Institutionen von 10 bis 18 Uhr ihre Türen. Dazu gehören die Abgeordnetenkammer, zahlreiche Ministerien, die «Cité Judiciaire», die Luxemburger Stadtverwaltung, das Nationale Museum für Geschichte und Kunst sowie das Haus der Europäischen Union. Anlässlich des 100. Jahrestages des allgemeinen Wahlrechts wird ein Theaterstück auf der Bühne im Plenarsaal der Chamber aufgeführt.

Geschichte Fond-de-Gras im viktorianischen Zeitalter

Am kommenden Wochenende steht im ehemaligen Bergbaugelände Fond-de-Gras auch die «Steampunk Convention» auf dem Programm. Ab 11 Uhr werden die Besucher auf eine Reise in das viktorianische Zeitalter des 19. Jahrhunderts mitgenommen. Neben zahlreichen künstlerischen und musikalischen Darbietungen werden auch Schmuck- und Kleidungsstücke sowie handgefertigte Modeaccessoires angeboten.

Crédit: minettpark.lu

Gaming Videospiele in der Luxexpo

Videospielfans aufgepasst! Am kommenden Wochenende findet in der Luxexpo die 4. Auflage der «Luxembourg Gaming Xperience» statt. Sie ist viermal größer als in der Vergangenheit und bietet noch mehr Videospiele an. Außerdem gibt es drei unterschiedliche Bereiche: Japan, Pop-Kultur und Fantasyland. Öffnungszeiten: von 9 bis 18 Uhr.

Konzert Vater des Luxemburger Raps live

Am Freitagabend stellt der Luxemburger Rapper T the Boss sein neuestes Album «De Papp» vor. Die Show beginnt um 20.30 Uhr in der Rockhal.

«D'Rou virum Stuerm» bei T the Boss:

Sneakermesse Sneakers so weit der Blick reicht

Yeezy, Supreme, Stan Smith, Jordan: Am Sonntag treffen sich zahlreiche Schuhsammler auf der großen Sneakermesse in der Luxexpo. Öffnungszeiten: von 11 bis 18 Uhr.

Konzert Amanda Palmer als Solokünstlerin

Erleben Sie am Freitagabend im Luxemburger Conservatoire Amanda Palmer live auf der Bühne. Die 43-jährige New-Yorkerin stellt dem Publikum ihr Album «There Will Be No Intermission» vor. Begleitet wird die Künstlerin nur mit einem Klavier und einer Ukulele. Los geht's um 20 Uhr.

Drowing in the Sound bei Amanda Palmer:

Kunst Graffiti-Books in den Rotondes

Wo und wie entstehen eigentlich Graffitis? Die Antwort zu dieser Frage bekommen Interessierte am kommenden Samstag bei dem «Back To The Books»-Event in den Rotondes. Dort stellen Graffiti-Künstler nämlich ihre Skizzen vor. Mit dabei ist der New-Yorker Tkid. Öffnungszeiten: von 15.30 bis 1 Uhr morgens.

Festival Wunder der Nacht in Ulflingen

Am kommenden Samstag, 21 Uhr, startet im Europagarten in Ulflingen das neue Festival «Night, Light & More». Bis Mai finden in den Naturparks Our und Obersauer verschiedene Veranstaltungen statt, die sich der Faszination der natürlichen Dunkelheit widmen.

(L'essentiel)