1700 Parkplätze für deutsche Pendler

Der kommende kostenlose öffentliche Verkehr im März 2020 wirft seine Schatten voraus: Der «Park & Ride»-Platz Mesenich in Wasserbillig wird deutlich größer, als bisher geplant. Damit künftig mehr Pendler an der Grenze zu Deutschland auf den Bus umsteigen können, sollen in Wasserbillig zu den geplanten 737 Stellplätzen weitere hinzukommen. Das teilte Mobilitätsminister François Bausch am Montag mit.

In einem ersten Bauabschnitt in diesem Jahr entstehen an der Mosel die geplanten 737 Parkplätze, zwei Kreisverkehre und eine Bushaltestelle. Bis ins Jahr 2023 sollen weitere 730 Stellplätze hinzukommen. An der Stelle gibt es zurzeit 261 Plätze.

(mm/L'essentiel)