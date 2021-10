Wie Pendler Patrice in ein Burnout geriet

Es ist ein paar Jahre her, dass Patrice in eine schwere Depression geriet. Zu dieser Zeit arbeitete der heute 35-Jährige als Transferagent in einer Bank in Luxemburg. Zwar verdiente er damals ein angenehmes Gehalt, doch die Grenze zwischen Privat- und Berufsleben verschwamm immer mehr – bis seine Karriere sogar seine Gesundheit beeinträchtigte.

«Es gibt immer noch Menschen, die glauben, dass ein monatliches Gehalt von drei, vier oder 5000 Euro für eine Bürotätigkeit glücklich macht», sagt Patrice. Dabei sehe hinter den Kulissen alles ganz anders aus. «Ich saß täglich zwei Stunden im Stau, hatte kaum noch Zeit für Freizeitaktivitäten. Bei der Arbeit hatte ich immens Stress und musste ständig Deadlines und Ziele einhalten.»

Schließlich zerbrach auch Patrices zehnjährige Beziehung mit seiner damaligen Freundin. «Wir haben zu dieser Zeit kaum noch etwas gemeinsam unternommen», erzählt er. Seine Freundin habe ihn für einen seiner Kollegen verlassen. Zwar habe auch Patrice eine neue Partnerin gefunden, doch auch diese Beziehung ging nach sechs Jahren in die Brüche.

«Keine Arbeit ist es Wert, seine Gesundheit dafür zu opfern»

Sein Abstieg «in die Hölle», wie er es nennt, sei bei der Arbeit weitergegangen. Dort habe er unter fehlender Anerkennung gelitten und ständig das Gefühlt gehabt, abgewertet und sogar beleidigt zu werden. Für ihn ein Martyrium. «Ich ging fünf Jahre lang in einem depressiven Zustand zur Arbeit.» Um durchzuhalten habe er tagsüber Alkohol konsumiert und um nachts schlafen zu können, habe er sich mit angstlösenden Mitteln betäubt. «In Anbetracht der Umstände geht es mir heute – abgesehen von ein paar Problemen wie Schlafstörungen oder plötzliche Stimmungswechsel – gar nicht mal so schlecht», erzählt er weiter. In eine Depression hineinzurutschen wünsche er niemanden. «Man kommt sehr schnell auf schwarzen Gedanken und denkt teilweise sogar an Selbstmord», sagt er.

Obwohl er sich selbst als «sehr willensstark» beschreibt, habe sich Patrice damals völlig «wertlos» gefühlt – als habe sein Leben keinen Sinn mehr gemacht. Bei der Arbeit habe er allen etwas vorgespielt, doch privat sei für ihn alles nur noch schwarz gewesen. «Es hat lange gedauert, bis ich verstanden hatte, was für mich als Ausweg aus meiner Depression eigentlich wichtig war – unter anderem Menschen treffen, ohne Schamgefühl über meine Gefühle zu sprechen und Spiritualität.

Noch arbeitet Patrice in der gleichen Bank, jedoch in einer anderen Abteilung, wo er weniger Stress ausgesetzt sei. Aber er hat er sich für einen Karrierewechsel in einer anderen Branche entschieden. «Ich werde wahrscheinlich die Hälfte meines aktuellen Gehalts verdienen, aber es geht mir heute viel mehr darum, mich in meinem Leben zu entfalten. Keine Arbeit ist es Wert, seine Gesundheit dafür zu opfern.»

*Name wurde geändert

