Staatsfinanzen sind auf dem Weg der Besserung

Finanzminister Pierre Gramegna (DP) versichert, dass es um öffentlichen Finanzen gut stehe und sie sich im ersten Quartal 2021 sogar «auf dem Weg der Besserung» befänden. So hat der Staat nach den am Montag veröffentlichten Zahlen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 5,4 Milliarden Euro und damit 9,5 Prozent oder 466 Millionen Euro mehr eingenommen als im ersten Quartal 2020.

Im Detail ist es die Verwaltung der direkten Beiträge, die der Zentralverwaltung am meisten einbringt, mit 2,728 Milliarden Euro, die über drei Monate gesammelt wurden, oder mehr 192 Millionen Euro (+7,6 Prozent) im Vergleich zum Zeitraum Januar – März 2020. Dies hängt insbesondere mit der «immer noch dynamischen Entwicklung der einbehaltenen Lohnsteuer» zusammen. Die Arbeitslosigkeit hat in der Tat zu sinken begonnen, so dass es mehr Löhne gibt, von denen Steuern abgezogen werden können. Der größte Zuwachs ist jedoch der Verwaltung für Registrierung, Domains und Mehrwertsteuer zuzuschreiben, die 1,656 Milliarden Euro einnahm, ein Plus von 14,2 Prozent (207 Millionen Euro) im Vergleich zu 2020. Und im Los ist es vor allem die Mehrwertsteuer, die die Erhöhung unterstützt.

Der Zoll und die Verbrauchssteuer sehen ihrerseits weiterhin düster aus, weil der Straßenverkehr zurückgeht und die CO2-Steuer das Tanken in Luxemburg weniger attraktiv macht. So nahm die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung 403,2 Millionen Euro ein, 17 Millionen weniger als von Januar bis März 2020.

Staatshaushalt im grünen Bereich

Im Gegensatz dazu bleiben die Ausgaben des Zentralstaates mit einem kleinen Plus von 0,6 Prozent über drei Monate stabil und liegen bei 5,301 Mrd. Euro, die ausgezahlt wurden. Für das Finanzministerium ist dies «ein Beweis für die kontinuierliche Kontrolle der öffentlichen Ausgaben trotz des Krisenkontextes». Ein Zusammenhang, der sich auf bestimmte Ausgabenposten auswirkt. Die Kurzarbeit ist um 11,9 Prozent oder 57 Mio. Euro gestiegen. Die Betriebs- und Personalkosten des Staates steigen aber nur um 2,4 Prozent. Die Investitionen für Erholung und Innovation stiegen dagegen um 13,4 Prozent.

Am Ende nahm der Staat mehr Geld ein, als er auszahlte, und beendete das erste Quartal mit einem Überschuss von 56 Millionen Euro im grünen Bereich, nach Monaten des Defizits von Februar 2020 bis Februar 2021. Für Minister Pierre Gramegna ist es zwar «noch zu früh, um ein Fazit für das Jahr 2021 insgesamt zu ziehen», aber der Zustand der öffentlichen Finanzen «stimmt zuversichtlich», da «die Pandemie dank einer ehrgeizigen Impfpolitik dem Ende zugeht».