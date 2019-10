Die Vergangenheit nicht vergessen

Jedes Jahr im Oktober erinnert sich Luxemburg am nationalen Gedenktag an die Kriegsjahre von 1940 bis 1945. Auch an diesem Sonntag haben zahlreiche Gäste den Opfern gedacht, darunter Großherzog Henri und Premierminister Xavier Bettel. Es sei wichtig, «den Kampf des luxemburgischen Volkes während der Besatzung von 1940 bis 1945 in Erinnerung zu behalten und zu würdigen», hieß es vonseiten der Regierung.

Am Morgen wurde ein Blumenkranz vor dem Nationaldenkmal der luxemburgischen Solidarität gelegt. Mehrere Minister und der Großherzog waren anwesend. Das Staatsoberhaupt hat die Flamme der Erinnerung wieder entfacht. Auch am Denkmal für die Opfer der Shoah ist ein Blumenkranz abgelegt worden. Oberrabbiner Alain Nacache und der Premierminister hielten eine Rede.

Weitere Zeremonien sind an der Gëlle Fra und dem Nationalen Denkmal für Widerstand und Deportation in Anwesenheit verschiedener Persönlichkeiten der Armee und der Zivilgesellschaft fortgesetzt worden. Der Tag endet um 17 Uhr mit einer Gedenkveranstaltung im Trifolion in Echternach.

(L'essentiel/afp)