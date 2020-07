Hotelbranche leidet unter steigenden Fallzahlen

Die jüngsten Infektionszahlen «schaden dem Image unseres Landes ernsthaft», so die Horesca am Dienstag in einer Pressemitteilung. «Die Auswirkungen im Ausland sind katastrophal, und viele Kunden stornieren ihre Reservierungen in luxemburgischen Hotels, was den Tourismussektor gefährdet», warnt der Hotelverband, der die Regierung auffordert, «klarere Angaben» zu den Orten zu machen, an denen die Infektionen aufgetreten sind.

Die Horesca fürchtet auch einen weiteren Lockdown. «Unser Sektor würde sich davon nicht erholen. Entlassungen wären unvermeidlich, auch mit staatlicher Hilfe», so der Verband. «Die ersten Unternehmensschließungen haben bereits stattgefunden».

Der Verband mahnt die Bürger, alle Sicherheitsmaßnahmen zu berücksichtigen. Darüber hinaus sei es unerlässlich, dass die Unternehmen «alle Gesundheitsvorschriften genauestens einhalten». Was die 50-Euro-Gutscheine betrifft, ermutigt die Horesca die Verbraucher, diesen direkt bei den Hotels einzulösen und nicht über eine Buchungsplattform zu gehen, bei der die Hotels meist eine zusätzliche Provision zahlen müssen.

(th/L'essentiel)