«Die Polizeiarbeit hatte zuletzt keine Priorität»

Der Minister für Innere Sicherheit, Henri Kox (Déi Gréng), hat am Freitag die Herausforderungen vorgestellt, die in den kommenden Jahren auf die Police Grand-Ducale zukommen. Kox sprach dabei von einer «kolossalen Aufgabe für die Regierung» und ergänzte: «Die Arbeit der Polizei hatte in den vergangenen Jahren keine Priorität.». Infolgedessen fehle es den Beamten an modernen Infrastrukturen und moderner Ausrüstung, die dem Umfang ihrer Aufgaben gerecht würden.

Laut dem Minister erwarten die Bürger von der Polizei, dass die Drogen- und Jugendkriminalität in den Griff bekommt, Verkehrskontrollen durchführt, sowie Migranten auf gültige Papiere überprüft. Die Polizei sei nicht immer in der Lage, die notwendigen Ressourcen für die Bewältigung dieser Probleme bereitzustellen. «Sie ist Teil der Lösung, aber nicht die alleinige Lösung», betonte der Minister, der in der Folge einige Projekte vorstellte, die die Situation verbessern sollen.

Verstärkte Maßnahmen im Bahnhofsviertel

Die Rekrutierung von neuen Beamten – eine Säule der Reform von 2018 – genieße nun Priorität: Bis zum Jahr 2026 sollen etwa 620 uniformierte und 240 Zivilpolizisten den Apparat verstärken. Damit steigt die Gesamtzahl der Polizisten auf etwa 3150 (im Vergleich zu 2.450 in diesem Jahr) doppelt so schnell wie der erwartete Anstieg der luxemburgischen Bevölkerung.

Sobald die neue Polizeiakademie im Mai ihren Betrieb aufnimmt, werde sich die Ausbildung der Auszubildenden weiterentwickeln. Neue Polizeiwachen wurden oder werden geschaffen, wie in Differdingen oder Esch/Alzette. Darüber hinaus sollen die Computerausstattung und andere Hilfsmittel modernisiert werden, dazu zähle auch die Ausrüstung für den Außeneinsatz.

Zudem äußerte sich der Minister zum Brennpunkt im Bahnhofsviertel der Hauptstadt: «Dort haben unsere Maßnahmen verstärkt. Mehrere Dutzend uniformierte Polizeibeamte und etwa zehn Polizisten in Zivil sind vor Ort im Einsatz. Im November 2020 wurden insgesamt 955 Kontrollen durchgeführt. 2021 wurden dort 20 Verhaftungen vorgenommen», so Kox.

(Pascal Piatkowski)