462 neue E-​​Bikes elektrifizieren den Süden

Die neun Gemeinden, die die CIGL-ESCH bilden (Bettembourg, Differdingen, Düdelingen, Esch, Sanem, Schifflingen, Rümelingen, Kayl-Tétange und Monnerich), haben eine neue Flotte von 462 Elektrofahrrädern angeschafft, die 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen. Die neuen elektrischen Vël'Ok-Fahrräder wurden am Mittwochmorgen in Esch-Belval vorgestellt.

Das äußere Erscheinungsbild hat sich nur geringfügig geändert. Es gibt keinen schweren Gepäckträger mehr am Heck des Fahrrads, sondern nur noch einen kleinen, vorne montierten Korb. Der Gepäckträger wurde desöfteren unter jungen Leuten als nicht ganz ungefährliche Mitfahrgelegenheit benutzt. «Wir haben unser Angebot daher angepasst, um die Gefahr auf ein Minimum zu reduzieren», erklärt Francis Remakel, Präsident der CIGL Esch. Am auffälligsten für die Benutzer ist natürlich die elektrische Unterstützung, die es möglichst vielen Menschen ermöglichen soll, mit weniger Kraftaufwand in die Pedale zu treten. Dadurch sind die Räder auch leichter und wiegen nur noch 28 Kilogramm.

Steigerung von 41 Prozent

16 Jahre nach dem Start im Jahr 2004 hat das Projekt «Äre Vëlo, eise Vëlo» mit 6127 registrierten Nutzern zum 31. Dezember 2019 nun Reisegeschwindigkeit erreicht. Im vergangenen Jahr wurden 125.291 Nutzungen registriert, was einer Steigerung von 41 Prozent gegenüber 2018 entspricht.

«Aufgrund unserer Erfahrung wollten wir einen Schritt nach vorne machen», so Remakel. «Die Qualitätskriterien sind gestiegen und jedes der 462 neuen Fahrräder in unserer Flotte kostet rund 2000 Euro. Es handelt sich um eine beträchtliche Investition, die von den neun Gemeinden, die die Fahrräder kaufen, gedeckt wird, bevor sie der CIGL-Esch zur Verfügung gestellt werden, die schließlich die Leitung des Projekts übernimmt». Der Vël'Ok-Service funktioniert mit der mKaart Karte und wird kostenlos angeboten. «Das ist ein echter Service, den wir den Bürgern der neun Städte zur Verfügung stellen», freut sich Francis Remakel noch immer.

(Fréderic Lambert /L'essentiel)