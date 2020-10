«Die Solidarität von uns allen ist gefragt»

Am Dienstag drückte Großherzog Henri erneut seine Solidarität in diesen schwierigen Zeit aus. Außerdem rief er die Bevölkerung Luxemburgs und die Grenzpendler dazu auf, sich an die Maßnahmen zu halten und mitzuhelfen, die Corona-Krise wieder in den Griff zu bekommen.

«Wir tragen alle die Verantwortung gegenüber unserer Mitmenschen und insbesondere gegenüber gefährdeten und älteren Personen», betonte er. Solidarität und Respekt sollen an den Tag gelegt werden, jeder solle sich an die Regeln halten. Das seien wir unseren Mitmenschen, der Pflegekräfte, Ärzten, und dem gesamten Krankenhauspersonal schuldig. «Die Einschränkungen, die den Alltag und unsere Freiheiten einschränken sind außergewöhnliche Maßnahmen und waren keine einfache Entscheidung. Aber im Moment sind sie notwendig und angebracht, um diese Pandemie zu bekämpfen.»

Abgeschlossen hat der Großherzog seine Rede mit den Worten, dass wir jetzt handeln müssen und dass wir diese schwere Zeit «nur gemeinsam» überstehen können.

(ol/L'essentiel)