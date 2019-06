Hauptstadt schließt Spielplatz «Bambësch»

Die Stadtverwaltung Luxemburg hat aus Sicherheitsgründen den Spielplatz Bambësch in Mühlenbach geschlossen. Das teilte die Stadt am Dienstagnachmittag mit. Der Grund sind Raupen des Eichenprozessionsspinners, die in unmittelbarer Umgebung zum Spielplatz an der Rue de Bridel gefunden wurden.

Vorsicht geboten

Die Stadt Luxemburg rät, wachsam zu sein, um sich so gut wie möglich vor den Raupen und ihren feinen Härchen zu schützen. Dazu hat die Stadt in einem ersten Schritt Warnschilder an den betroffenen Orten aufgestellt. Passanten werden angehalten, sich von den Bäumen fernzuhalten – und auf keinen Fall die Nester der Raupen oder die Tiere selbst zu berühren.

Allergische Schocks

Das Nesselgift in den Härchen der Raupe kann bei Berührungen mit der Haut zu Rötungen, Asthma-Anfällen und allergischen Schocks führen. Der Schädling ist an typischen Nestern zu erkennen, die sich wie ein dichtes Spinnennetz um starke Äste oder Astgabeln in Eichen legen. Der Eichenprozessionsspinner selbst ist ein unscheinbarer Nachtfalter mit einer Flügelspannweite von gerade einmal 25 bis 30 Millimetern.

(L'essentiel)