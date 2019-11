Armee und Polizei haben einen neuen Helikopter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einer der beiden neuen Hubschrauber der luxemburgischen Armee, der Airbus H145M, wurde am heutigen Freitagnachmittag offiziell in der VIP-Lounge des Luxemburger Flughafens vor hochkarätigen Gästen unter der Leitung von Verteidigungsminister François Bausch und Peter Dohmen, Generaldirektor der Nato Support and Procurement Agency (NSPA-NATO), übergeben.

Der H145M, ein vom Verteidigungsministerium erworbener Mehrzweckhubschrauber der neuesten Generation, wird zukünftig von der Armee und der Police Grand-Ducale, aber auch von anderen Ministerien, die ihren Einsatz beantragen können, eingesetzt. Der brandneue Hubschrauber wird den alten MD 902 McDonnell Douglas (LX-PGA) ersetzen, der 2005 erworben wurde und nun seit 15 Jahren im Polizeieinsatz ist.

Der Kauf der beiden Airbus-Hubschrauber H145M, von denen der zweite Ende 2019 ausgeliefert wird, kostete das Großherzogtum 24 Millionen Euro und wird das Land weitere 15 Millionen Euro für Wartung und Instandhaltung sowie die Bereitstellung von Personal kosten. Beide werden Anfang 2020 in Betrieb gehen.

(fl/L'essentiel)