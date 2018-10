Staat nimmt über 12 Millionen mit Blitzern ein

Die Temposünder im Großherzogtum haben im Jahr 2017 wieder eine große Summe in die Staatskassen gespült. Nach Angaben der Police Grand-Ducale belaufen sich die Einnahmen auf insgesamt 12.525.000 Euro. Das ist etwas mehr als 2016, als es «nur» 20 fest installierte Radarfallen gab.

Seit dem Jahr 2018 nehmen in Luxemburg 24 der Blitzersäulen Raser ins Visier. Zusätzlich rückt die Polizei täglich aus, um an weiteren Stellen die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Zwar wurden 2017 weniger Verstöße geahndet als im Vorjahr, die Geldstrafen fielen allerdings trotzdem höher aus. 138.000 der insgesamt 241.000 «Knöllchen» (57,3 Prozent) gingen an Fahrer, die in einem Auto mit luxemburgischem Nummernschild unterwegs waren.

Wie das Ministerium für Infrastruktur erklärt, «fließen diese Einnahmen in den Staatshaushalt und werden im Prinzip nicht einem bestimmten Ausgabenbereich zugeordnet».

(ol/L'essentiel)