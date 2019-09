So feiert man ohne schlechtes Gewissen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Sommer in Luxemburg ist zu Ende. Die Fête de la Musique, die Schueberfouer und das Luxembourg Open Air (LOA) sind vorüber. Das Ende von Partys ist selten schön. Denn nach jeder dieser Veranstaltungen lagen die Straßen und Gehwege voll Müll. Er füllte Container. Dabei waren viele Veranstalter, wie die Jungunternehmer vom LOA, sehr bemüht, grün zu feiern. Gelungen ist das nicht überall.

Die mögliche Lösung ist ein Label namens «Green Event». Es zeichnet Luxemburger Veranstaltungen aus, die nachhaltig sind. Das funktioniert auf zwei Ebenen. Zum einen sorgt das Projekt dafür, dass das Label «Nachhaltigkeit» mit Inhalt gefüllt wird. Wer das Logo «Green Event» tragen möchte, muss einen ganzen Katalog an Kriterien erfüllen. Zum anderen hilft das Projekt Veranstaltern dabei, diese Kriterien zu erfüllen und steht mit praktischem Rat zur Seite.

Hinter dem Logo stehen drei Partner: Das Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, allen voran Carole Dieschbourg, das Oekozenter Pfaffendal ASBL und SuperDrecksKëscht. Obwohl die Ministerin die Fäden in der Hand hält, erklärt sie, das Projekt sei keines, dass von oben käme. Im Gegenteil: «Es haben sich immer wieder Veranstalter an uns gewendet, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass es hinterher immer so schrecklich aussieht. Die Nachfrage ist riesig!»

Warum erst jetzt?

Bleibt die Frage: Warum kommt das Label ausgerechnet jetzt, wo alles vorbei ist? Zum einen, weil jetzt die Vorbereitungen für die nächste Saison starten. Zum anderen, weil das Label keine weitere Marketingkampagne sein will, die man als «Green washing» bezeichnen könnte. An den Kriterien wurde fast zwei Jahre gearbeitet. Das Ministerium behält sich sogar vor, Veranstaltungen stichprobenartig zu kontrollieren.

Mit dem Label geht die praktische Anleitung auf eine Frage einher, die sich momentan viele stellen: Wie können wir die Umwelt schonen? Teilnehmer können sich ab sofort beim Oekozenter oder SuperDrecksKëschtauf das Label bewerben. Doch schon im Vorfeld gab es 50 Anfragen. Es trifft offenbar einen Nerv.

(Marlene Brey/L'essentiel)