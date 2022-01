1000 Impftermine über Nacht zur Luxexpo verlegt

Viele Betroffene haben es erst am Sonntag erfahren: Kurzfristig wurde ihr Impftermin von der Victor-Hugo-Halle zur Messe Luxexpo The Box auf den Kirchberg verlegt. Aus Sicherheitsgründen. Auch der Impftermin des Neunjährigen Vincent gehörte zu den etwa 1000 verlegten Impfungen an diesem Tag.

Für seine Eltern aus Roodt-Syr war die Verlegung aber sogar ein Vorteil: «Das Impf-Zentrum liegt für uns näher und ist leicht zu erreichen», sagte der Vater. Auch für Claudine aus Steinsel war alles «sehr gut organisiert». Sie wurde bereits am Sonntag per E-Mail kontaktiert «und heute Morgen nochmal telefonisch über die Änderung informiert».

«Die Stadt wird sich einen Überblick über die ausstehenden Arbeiten verschaffen»

Dabei war der nötige Umzug des Impfzentrums eine Mammutaufgabe: Quasi über Nacht wurde in Kirchberg ein völlig neues Impfzentrum mit 16 Impflinien eingerichtet. «Das medizinische Material, die Kühlschränke und die Impfstoffe», erklärt Luc Feller, der Hochkommissar für den Nationalen Schutz. Zudem mussten mehrere Kilometer Kabel für Strom- und EDV-Netzwerk gezogen werden, fährt der Hochkommissar fort, um das Zentrum in Betrieb zu nehmen.

Dieses kurzfristig eingerichtete Impfzentrum soll mindestens bis zum 5. Februar geöffnet bleiben, erklärt Feller. Für die Victor-Hugo-Halle wurde kein Datum für die Wiedereröffnung genannt: «Die Stadt wird sich im Laufe der Woche einen Überblick über die noch ausstehenden Arbeiten verschaffen». Doch schon in der kommenden Woche soll in der Kirchberghalle ein zweites Impfzentrum eröffnet werden.

(mm/L'essentiel)