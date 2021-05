Hauptstadt drückt bei 30er-​​Zonen aufs Tempo

Die Stadt Luxemburg hat am Dienstag die erste Tempo-30-Zone auf einer Staatsstraße eingeweiht. Die Zone wurde auf der Rue de Cessange im Bereich der Grundschule in Zessingen eingerichtet. Bereits 2017 wurde ein temporäres Tempolimit auf einem 100 Meter langen Abschnitt eingeführt, der nun durch dauerhafte bauliche Veränderungen zu einer permanenten Lösung ausgebaut worden ist.

Die Grundschule von Zessingen bekommt ein neues Gesicht



Die Bürgermeisterin von Luxemburg Lydie Polfer weihte an diesem Dienstag auch die neue Erweiterung der Grundschule von Zessingen ein. Die Arbeiten für den Ausbau dauerten drei Jahre. Während das bestehende Gebäude renoviert wurde, wurden Klassenräume, zusätzliche Räume und mehrere Räume für spezielle Aktivitäten (Bibliothek, Mehrzweckraum) geschaffen. Die Kapazität der Schule steigt damit von ca. 150 auf 180 Schüler.



Dabei sind Maßnahmen ergriffen worden, die den motorisierten Verkehr verlangsamen und den Bereich für Fußgänger – besonders Schulkinder – sicherer machen soll. DP-Bürgermeisterin Lydie Polfer sagte bei der Einweihung: «Die Regierung hat uns vor ein paar Jahren erlaubt, 30er-Zonen auf Abschnitten von Staatsstraßen vor Schulkomplexen einzurichten.» Diese Erlaubnis habe man in Zessingen umgesetzt und in weiteren Bezirken sei Ähnliches in Planung. Konkret nannte Polfer die Stadtteile Cents, Clausen, Hamm und Merl als Tempo-30-Kandidaten.

Mehr Sicherheit – weniger Lärm

Nach Ansicht der Stadtführung gebe die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer den schwächsten Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit, also Fußgängern und Radfahrern. Zudem reduziere sich durch das geringere Tempo der Verkehr, der Lärm und die Verschmutzung in den betroffenen Straßen, heißt seitens der Stadt weiter.

Ende April hatte die Luxemburger Sektion der Partei Déi Lénk eine Aktion auf dem Boulevard Roosevelt veranstaltet, mit der die Partei forderte, das ganze Stadtgebiet zur 30er-Zone zu machen. Polfer erklärte hierzu, dass bereits jetzt mehr als 60 Prozent der städtischen Straßen 30er-Zonen seien. Der Wert sei «sehr wichtig für die Hauptstadt». Eine der häufigsten Beschwerden von Anwohnern beziehe sich auf die Nichteinhaltung des Tempolimits in diesen Zonen, erklärt Polfer weiter. Es sei eine Sache, die Zonen einzurichten, aber die Durchsetzung der Begrenzung sei eine andere Frage. Deshalb fordere sie von der Polizei, dass diese entsprechende Maßnahmen ergreife.

(ol/L'essentiel )