«Wichtiger Tag, um an den Holocaust zu erinnern»

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, das von den Nazis im besetzten Polen errichtet worden war, befreit. Gerade einmal 77 Jahre ist das her. Ein Datum, das dazu auserkoren wurde, weltweit zum Gedenktag für die Opfer des Holocausts zu werden. «Ich denke, das ist immer noch ein sehr wichtiger Tag», meint Laurent Moyse, Präsident der «Fondation pour la mémoire de la Shoah» im Gespräch mit L'essentiel,«pädagogisch wichtig, um an diesen Völkermord zu erinnern». Angesichts der aktuellen Demonstrationen, Ausschreitungen und Holocaust-Vergleiche, sei das noch bedeutender geworden. Die Stiftung, der er vorsteht, hatte Anfang Dezember scharf reagiert und die Verweise auf den Holocaust und Nazideutschland in den Demonstrationszügen verurteilt. Sie sprach von «inakzeptabler Gleichsetzung».

Ein Gedenktag alleine reicht zur Aufklärung allerdings nicht aus. «Wir versuchen, die Schüler mit einer ganzen Reihe von Mitteln zu sensibilisieren, vor allem in den Lycées der Sekundarstufe», so Laurent Moyse. In dieser Woche werden am Rande des Holocaust-Gedenktags verschiedene kleine Veranstaltungen organisiert, um eine Verbindung zwischen den Jüngeren und den Jahren 1939-1945 zu schaffen. Filmvorführungen, Diskussionen, im Idealfall Zeitzeugenberichte, auch wenn diese immer seltener werden. «Es gibt wirklich ein Interesse seitens der Schüler und einige Lehrer bereiten ihre Klassen sehr gut auf dieses Thema vor», berichtet Moyse, der die Gefahr des Vergessens nicht ganz so dramatisch sieht, wie viele befürchten.

#WeRemember

Today, I remember my grandaunt Emilia, sister of my grandmother Salomé, who died with her son in #Auschwitz. I lost most of my family during #WW2, in Auschwitz or one of several other camps or ghettos.

Still have trouble writing or talking about it. @AuschwitzMuseum pic.twitter.com/paYXPdmEfI