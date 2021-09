In Luxemburg leuchten die Sterne besonders hell

Das Großherzogtum ist und bleibt ein Land der Spitzengastronomie. In der neusten Auflage des «Guide Michelin» wurden neun Restaurants in Luxemburg mit einem Stern ausgezeichnet. Dem «Ma Langue Sourit» in Mutfort verliehen die Kritiker sogar zwei Sterne. Vergleicht man lediglich die Anzahl der ausgezeichneten Küchen, kann Luxemburg mit größeren Ländern wenig überraschend nicht mithalten. In Frankreich, listet der «Guide Michelin» im Jahr 2021 ganze 632 Sternerestaurants auf – mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Rechnet man die Zahl der Sternerestaurants aber auf die Größe der Bevölkerung, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Dann ist Luxemburg nämlich Vizeweltmeister. Hierzulande ist die Dichte der Sternerestaurants nämlich besonders hoch. Nach einer Berechnung des internationalen Genussmagazins «Chef's Pencil» kommen hierzulande 69.553 Bürger auf ein Sternerestaurant.

Veganer kommen voll auf ihre Kosten

Nur in Japan leuchten die Sterne noch ein klein wenig heller: Dort kommen 61.368 Personen auf eine ausgezeichnete Spitzenküche. Belgien landet in dieser Wertung auf Platz vier (91.257 Personen), Frankreich auf Platz sechs (106.666 Personen), Deutschland auf Platz zwölf (274.701 Personen) und Portugal auf Platz 15 (364.168 Personen).

Neben dem «Ma Langue Sourit» bieten acht weitere Sterne-Restaurants in Luxemburg Liebhabern guter Küche höchsten Genuss: das «Guillou Campagne» in Schuweiler, «Les Jardins d'Anaïs», «La Cristallerie», das «Clairefontaine» und das «Mosconi» in Luxemburg Stadt, das «Fani» in Roeser, das Restaurant «Léa Linster» in Frisingen, sowie «La Distillerie» in Burglinster. Letzeres wurde gerade erst erneut zum besten Gemüserestaurant der Welt gekürt.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)