MeteoLux ruft orange Warnstufe aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie der staatliche Wetterdienst am späten Dienstagabend meldet weitet er die gelbe Warnstufe für Dienstag auf eine orange Warnstufe aus: Dienstagnacht ist ab 23 Uhr mit heftigem Unwetter mit möglichem Hagel und schwerem Regen zu rechnen. Zudem sollen starke Böen über das gesamte Land wehen.

MeteoLux schildert mögliche Auswirkungen des Unwetters:

• Schäden an Gebäuden und (provisorischen) Aufbauten • Überschwemmungen von Kellern und tiefgelegenen Orten möglich • Mögliche Brände aufgrund von Blitzeinschlägen • Sachschaden oder Unfallrisiko möglich durch starke Windböen oder Hagel

Zudem gibt der Wetterdienst Verhaltensempfehlungen:

• Verstauen oder befestigen Sie windempfindliche Gegenstände • Keinen Schutz unter Bäumen suchen, vor allem nicht unter einem alleinstehenden Baum • An exponierten Ort so weit wie möglich in die Hocke gehen und den Kopf zwischen den Armen gegen die Knie gedrückt halten • Waldwege vermeiden • Nutzung von Kabeltelefonen und elektrischen Geräten vermeiden • Brände melden • Stets über Wetterlage informieren und Verhalten entsprechend anpassen • Erhöhte Wachsamkeit

(L'essentiel)