Luxemburger wollen erste Mond-​​Tankstelle eröffnen

Luxemburg greift nach den Sternen, oder besser gesagt nach dem Mond. Seit Oktober 2018 arbeitet die luxemburgische Firma ispace zusammen mit dem Luxembourg Institute of Science and Technology (List) an einer Möglichkeit, den Mond wirtschaftlich nutzbar zu machen. Das Unternehmen ispace, dessen Mutterkonzern in Tokio sitzt, hat sich auf die Entwicklung von Robotertechnologie für den Weltraumeinsatz spezialisiert.

Wem gehört der Mond?



Rechtlich gesehen ist der Abbau von Ressourcen im Weltall vergleichbar mit dem Fischen im Meer, erklärt Kyle Acierno. Das Meer selbst gehöre zwar niemandem und niemand könne das Meer als Besitz für sich beanspruchen, anders sei dies jedoch mit den Fischen. Wer die Fische angelt, dem gehören sie auch.

Damit es auf dem Mond nicht zu Streitereien über die Ressourcen kommt, arbeiten führende Unternehmen gerade an Regelungen. Eine Regel könnten 50 Kilometer Abstand zwischen zwei Projekten sein, um zu vermeiden, dass sie sich gegenseitig gefährden. Beispielsweise durch aufgewirbelten Staub und Schutt.

Das Institut List versteht sich als Brücke, die die neuesten Forschungen mit der praxisorientierten Wirtschaft verbinden soll. Gemeinsam entwickeln sie einen Rover, der Ressourcen auf dem Mond finden und in ferner Zukunft nutzbar machen soll. Die Technik für den Rover und die dazugehörige Landestation kommt vom japanischen Mutterkonzern von ispace. List arbeitet an Geräten, mit denen der Rover, Proben auf dem Mond analysieren soll.

Mehr als 80 Millionen Dollar hat das japanische ispace bereits in die Entwicklung der Rover investiert. Ein Teil davon ist auch in die luxemburgische Niederlassung geflossen – die übrigens die einzige in Europa ist. Seit zwei Jahren arbeitet diese an dem Projekt. Bald steht bereits der erste Weltraumflug an: Mit dem privaten US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen SpaceX, das Reisen in den Weltraum nutzbar machen möchte, startet der Rover 2020 ins Weltall. 2021 soll er dann auf dem Mond landen.

«Wir wollen erstmal nur eine Testfahrt machen, denn die Geräte, die List entwickelt, sind empfindlich und teuer», sagt Kyle Acierno, Geschäftsführer von ispace Europe. Mitte der 2020er Jahre soll es dann so weit sein, dass man zu einer echten Mission aufbreche.

«Aus der Erde könnte so eine Umweltzone werden»

Der Rover soll dann die Mondoberfläche nach wertvollen Rohstoffen wie Aluminium, Silikon, Titanium und anderen seltenen Metallen abscannen. Im zweiten Schritt sollen Werkzeuge entwickelt werden, mit denen der Rover die Ressourcen gewinnen kann, um sie im dritten Schritt nutzbar zu machen. «Wir wollen eine Ökonomie auf dem Mond aufbauen. Viele hegen bereits den Plan, die Gewinnung von Rohstoffen für die Schwerindustrie auf den Mond oder sogar auf Asteroiden zu verlagern – und aus der Erde so eine Umweltzone zu machen», sagt Acierno.

Eine der wertvollen Ressourcen ist Wasser. Mit dem Rover könne man herausfinden, wo und ob es Wasser gibt und wie man dieses gewinnen kann, erklärt Acierno. Auch hier geht es um den wirtschaftlichen Wert, denn das Wasser soll verkauft werden. Denkbar ist es als eine Art Tankstelle für Space Shuttle auf dem Weg zum Mars. Schon heute werde Wasser in seine Elemente aufgespalten, um Wasserstoff als Treibstoff nutzen zu können, sagt Acierno. Auf dem Weg zum Mars könnte der Mond dann in ferner Zukunft dank der Luxemburger Entwicklungen als letzter Zwischenstopp genutzt werden – zum Volltanken.

(Stefanie Braun/L'essentiel)