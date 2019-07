Fast 80 Prozent des Baulands in Belval verkauft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit dem Beginn der Kommerzialisierung der neu geschaffenen Baufläche in Esch/Belval im Jahr 2003, haben 78 Prozent der Grundstücke einen neuen Eigentümer gefunden. Das teilte der Standortentwickler Agora mit, der am Donnerstag seine Jahresbilanz vorlegte. Bis zum heutigen Tage wurden in Belval gut eine Million Quadratmeter neue Baufläche verkauft.

Im vergangenen Jahr wechselten 43.500 Quadratmeter Bauland ihren Besitzer. «Damit liegt ein Rekordjahr hinter uns», sagt Agora-Chef Vincent Delwiche und verweist auf die momentan laufende Vermarktung der 145.000 Quadratmeter rund um die zukünftige Place des Bassins. Im Süden von Belval sollen bis Jahresende 81.000 Quadratmeter an die neuen Eigentümer übergeben werden.

Industriebrachen sollen bebaut werden

Das Unternehmen plant, das Herz von Belval mit Geschäften zu entwickeln, die die bestehenden ergänzen. Auch kleine Unternehmen, wie beispielsweise eine Bäckerei, sollen sich dort niederlassen können. «Wir achten besonders darauf, dass Belval nicht zu einer Stadt wird, in der die Menschen nur arbeiten und schlafen. Es soll eine lebendige Nachbarschaft werden. Deshalb bieten wir neue Wohnungen an, aber auch Büros und Gewerbeflächen», ergänzt der Geschäftsführer.

Die Bezirke Belval-Nord und das Areal rund um die Hochöfen (Hauts-Fours) sind vollständig vermarktet. In Belval-Nord, wo der Schwerpunkt auf Einfamilienhäusern mit Grundstücken liegt wird, sollen sich bis 2027 550 Haushalte angesiedelt haben. Die ersten Immobilen werden dort Ende 2021 oder Anfang 2022 verkauft.

Agora wandelt auch die Ödlandgebiete in Esch-Schifflingen in bebaubare Fläche um. Das dänische Architekturbüro Cobe wurde mit der städtebaulichen Entwicklung der Industriebrachen von Esch-Schifflingen beauftragt. Die endgültige Entscheidung über die Machbarkeit des Projekts wird im ersten Quartal 2020 erwartet.

(Marion Mellinger/L'essentiel)