Glückliche Nutzer oder Versuchskaninchen?

Es war eine der erfolgreichsten Petitionen der vergangenen Wochen: Der Text mit der Nummer 1560. Er fordert den Stopp des Mobilfunkstandards 5G im Großherzogtum und hatte mehr als 7300 Unterschriften gesammelt. Am Dienstag wurde er nun in der Chamber diskutiert.

Die Gegner der Technologie sorgen sich vor allem wegen der angeblich negativen Auswirkungen der Strahlung auf die Gesundheit. Sie sind der Meinung, dass 5G verstärkt zu Krebs, Alzheimer und Unfruchtbarkeit führt. Den Verfassern der Petition, die «Biergerinitiv Stop5G Luxembourg», geht es darum, «die Bevölkerung und zukünftige Generationen vor einer neuen großen Gesundheits- und Wirtschaftskrise zu schützen».

« Menschen werden als Versuchskaninchen missbraucht »

Concetta Valvason, die Präsidentin der Bürgerinitiative erklärte, dass die Regierung die Technologie den Bürgern als «harmlos» verkaufe. Es gebe jedoch keine Langzeitstudien zu den gesundheitlichen Auswirkungen der Strahlung. «Die Menschen werden der Strahlung einfach ausgesetzt und als Versuchskaninchen missbraucht», sagte Valvason. Man müsse zunächst abwarten, bis es konkrete Werte und Einschätzungen aus der Wissenschaft gibt, bevor neuen Richtlinien zugestimmt wird. Sie sprach außerdem von einer «Digitaldiktatur», weil die Bürger den Einsatz von 5G nicht frei wählen konnten.

Der Vorsitzende des deutschen Vereins «diagnose:funk», Jörn Gutbier, sagte, dass «die derzeitige Studienlage «alarmierend» sei. Insbesondere in Regionen in Frankreich und Italien sei der Widerstand deshalb bereits groß. Der weltweite Ausbau des neuen Netzes sei auf eine starke Lobby zurückzuführen, die lediglich die Wirtschaft stärken wolle und die Gesundheit der Menschen dabei nicht beachte. Es gebe alternative Technologien, die eine höhere Datenübertragung bei weniger Strahlung zuließen. Die Industrie, insbesondere die Automobilhersteller, seien nicht auf 5G angewiesen.

« Das Schutzniveau ist in Luxemburg besonders hoch »

Premierminister Xavier Bettel entgegnete, dass man nun einmal in einer digitalen Welt lebe. Der Digitalisierung sei es zu verdanken, dass die Wirtschaft durch den Lockdown nicht komplett zum Erliegen gekommen sei. In der EU sei die Meinung zu 5G einheitlich – nämlich, dass es bisher «keinen einzigen Beleg» für negative Auswirkungen auf die Gesundheit gebe. Sollte allerdings ein solcher erbracht werden, sei Luxemburg «das letzte Land, das den Ausbau weiterführt.» Er erklärte auch, dass hierzulande die strengsten Grenzwerte im EU-Vergleich gelten. Das Schutzniveau sei gerade in Luxemburg besonders hoch. Zum Vergleich: In Luxemburg liegt der Grenzwert bei drei Volt pro Meter. In Deutschland sind 41 möglich.

«Alle wichtigen neuen Erkenntnisse zu 5G werden international beachtet und fließen in die Entscheidungen mit ein», sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Man dürfe das Potenzial, das die neue Technik bietet, nicht außer Acht lassen. Die möglichen Auswirkungen der neuen Technologie würden zunächst genau beobachtet und dokumentiert. Allerdings sei auch für sie die Debatte nicht endgültig abgeschlossen.

