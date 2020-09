Xavier Bettel postet Insta-​​Liebeserklärung

«Vor dreizehn Jahren bist du in mein Leben getreten. Alles hat sich seitdem verändert und es gibt kein du und ich mehr, sondern nur noch ein wir», schrieb Premierminister Xavier Bettel in einem Instagram-Posting an seinen Ehemann Gauthier Destenay anlässlich des 13. Jahrestag des Paares.

Viele Instagram-User kommentierten den Beitrag mit Glückwünschen. Bettel und Destenay sind seit 2015 verheiratet.

(L'essentiel)