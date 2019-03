Luxemburgs Tunnel werden wieder gewartet

Wer regelmäßig die Autobahntunnel im Großherzogtum benutzt, muss sich in den nächsten Wochen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Noch bis zum 21. Juli führt die Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées ihre halbjährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten durch.

Von der Lüftung über die Brandmelder, Feuerlöscher, Notrufsäulen, Pumpen, Rückhaltebecken, bis hin zu den baulichen Strukturen: Insgesamt werden 25 Tunnel auf Herz und Nieren geprüft und gründlich gereinigt.

Die meisten Arbeiten werden nachts stattfinden und über mehrere Tage verteilt sein, so dass die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich ausfallen. «Das hängt natürlich von der Größe und Komplexität der Tunnel ab. Die Auswirkungen auf den Verkehr und die Koordination mit anderen Baustellen werden berücksichtigt», so «Ponts et Chaussées».

(sw/L'essentiel)