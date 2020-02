Lidl führt digitale Kundenkarte in Luxemburg ein

Der Discounter Lidl führt am kommenden Montag in Luxemburg seine Kundenkarte ein, wie L'essentiel exklusiv berichtet. Wer befürchtet, noch eine weitere Plastikkarte in der Brieftasche mitschleppen zu müssen, braucht keine Angst zu haben. Denn die «Lidl-Plus»-Kundenkarte erscheint in Form einer Smartphone-App. Ist sie auf dem Smartphone installiert, kann der Kunde von digitalen Rabattcoupons profitieren.

«Außerdem ermöglicht die App dem Kunden den Zugriff auf seinem digitalen Kassenbeleg, auf Werbung sowie auf die Filialensuche», erklärt Lidl Digital- und Innovationsleiter Thomas De Ganck.

Lidl plant ein eigenes Bezahlsystem

Luxemburg und Belgien gehören zu den ersten Ländern, in denen die «Lidl Plus»-App eingeführt wird. Nur die Niederlande, die Slovakei und die Stadt Berlin haben sie schon.

Zur einfachen Bedienung der App bieten die Lidl-Filialen in Luxemburg ihrer Kundschaft gleichzeitig kostenloses WLAN an. Im Laufe des Jahres sollen weitere Funktionen folgen. Letztendlich plant die deutsche Gruppe ein eigenes Handy-Bezahlsystem namens «Lidl Pay» im Großherzogtum einzuführen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)