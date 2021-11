Jäger sehen auch Wanderer in der Verantwortung

«Wie bei der Verkehrssicherheit gibt es auch bei der Jagd kein Nullrisiko. Unfälle sollten nicht passieren, aber es hängt immer vom menschlichen Verhalten ab.» Jo Studer, Präsident der Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL), räumt ein, dass die Jagd nicht ungefährlich ist, auch wenn man die Gefahr minimieren will.

Mehrere Unfälle haben in letzter Zeit in Frankreich für Schlagzeilen gesorgt, darunter einer, bei dem ein Autofahrer in der Bretagne vom Schuss eines Jägers getroffen wurde und ums Leben kam. In Luxemburg zählt Herr Studer «sehr wenige Unfälle in den letzten Jahren und keinen einzigen mit Todesfolge». Am tiefsten im Gedächtnis blieb wohl der Fall einer Frau, die im September 2016 auf ihrer Terrasse in Fentingen von einer verirrten Kugel eines Jägers getroffen wurde.

Wie kann man verhindern, dass sich eine solche Tragödie wiederholt? «Jäger müssen sich an bestimmte Regeln halten: einen Schusswinkel von 30 Grad einhalten, nicht über das eigene Sichtfeld hinaus schießen, sichtbare Kleidung tragen oder bei der Pirsch nicht die Waffe benutzen.» Seiner Meinung nach liegt die Verantwortung auch bei den Spaziergängern, die gut beraten wären, den Wald zu meiden, wenn eine Jagd angekündigt ist: «Jeder muss mithelfen. Wenn Sie während der Jagd umhergehen, pfeifen oder rufen, werden die Jäger gewarnt. So wird niemand versehentlich verletzt.»

Wege mitten im Wald stellen während der Jagd «eine Gefahr» dar, wie Jo Studer bestätigt – und zwar vor allem wegen des Risikos, dass Wild oder Jagdhunde den Weg überqueren. Die Gefahr einer verirrten Kugel sei deutlich geringer. Gemessen an der Aufgabe, vor der die Jäger in dieser Saison stehen, werde in den kommenden Wochen auch eher mehr als weniger gejagt werden. Nach Schätzungen des Verbandes wurden im vergangenen Jahr zwischen 2000 und 3000 Wildschweine zu wenig erlegt. Infolgedessen gibt es im Land eine Überpopulation von 6000 bis 7000 Wildschweinen. «Dies ist eine Katastrophe für die Landwirte. Wir müssten dieses Jahr 15.000 Tiere töten, das ist enorm», warnt Jo Studer. Bis Mitte Dezember und möglicherweise bis Ende Januar werden darum landesweit zwischen 1000 und 1200 Jagden organisiert.

(th/L'essentiel)