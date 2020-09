Schulen entwickeln sich seit dem Lockdown weiter

Der Lockdown in Luxemburg hat vor allem im Bildungswesen zu Innovationen geführt und Bedürfnisse hervorgehoben. Das erklärte Bildungsminister Claude Meisch am Dienstag bei einem Besuch eines Sommerkurses in Monnerich. Demnach habe die Schließung der Schulen einerseits den Einsatz von Kommunikationsmitteln die Entwicklung des Fernunterrichts ermöglicht. Auf der anderen Seite seien Schüler, die «zu Hause weniger unterstützt werden», nicht richtig mitgekommen, erklärte Claude Meisch.

Um besonders den Kindern zu helfen, die den Stoff noch nicht aufarbeiten konnten, werden vom 31. August bis zum 11. September Nachhilfekurse angeboten. Eine Initiative, die sich großer Beliebtheit erfreut: Fast 6000 Schülerinnen und Schüler haben sich eingeschrieben (4830 aus der Grundschule, 797 Lycée-Schüler). «In den meisten Fällen haben die Lehrer die Schwierigkeiten erkannt, die Eltern haben ihre Kinder daraufhin für die Kurse angemeldet», so der Minister.

«Wir konnten Neuerungen einführen»

Die sogenannte «Summer School» soll auch in Zukunft fortgesetzt werden. Somit habe der Lockdown doch auch etwas «Positives» geschaffen. Zur Rentrée werden demnach auch noch weitere Nachhilfekurse von Lehrern und Schülern angeboten. Eine Neuheit, die erst einmal während des ersten Trimesters angeboten wird, aber nach Verfeinerungen der Vorgehensweise auch noch verlängert werden kann.

Die Plattform «Schule zu Hause» (schouldoheem.lu), die eingerichtet wurde, als die Schulen im März geschlossen wurden, wird ebenfalls erhalten bleiben. Schüler und Eltern werden das ganze Jahr über Zugang zu Lehrmaterial und den Übungen haben. «Nach dieser schwierigen Zeit im Lockdown waren wir in der Lage, Neuerungen einzuführen, und zu analysieren, was uns in Zukunft helfen kann», erklärte Claude Meisch.

(Thomas Holzer/L'essentiel)