Mehrere Orte von Blackout heimgesucht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das schlechte Wetter am Wochenende sorgte für einen Kabelbruch an einem Stromkabel, welches in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Wintger von einem Mast gefallen war, wie die Police Grand-Ducale mitteilte.

Betroffen von dem Blackout waren die Orte Derenbach, Oberwampach, Niederwampach und Schimpach in der Gemeinde Wintger, sowie Schleif in der Gemeinde Winseler im Nordwesten Luxemburgs. Die Reperaturen dauerten mehrere Stunden.

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

(L'essentiel)