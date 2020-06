Verschmutzung der Korn wirft Fragen auf

Die Korn (frz.: Chiers) war am 10. April des vergangenen Jahres Schauplatz einer erheblichen Umweltverschmutzung. Weniger als ein Jahr zuvor, war der Fluss bereits nach einem Großbrand stark verschmutzt worden. Auf die Frage des Abgeordneten Gusty Graas (DP) nahmen die Minister Carole Dieschbourg (Déi Gréng, Umwelt) und Franz Fayot (LSAP, Wirtschaft) am Montag Stellung zu dem Vorfall.

Die Untersuchung der Verschmutzung hatte schnell zum Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Gadderscheier geführt. Auch eine Firma, deren Name nicht genannt wurde, war darin verwickelt. Das Unternehmen «bestätigte, dass die Verschmutzung an seinem Standort stattgefunden hat», so die Minister. Konkret «öffnete sich aus bisher unbekannten Gründen ein Ventil in einem Behälter innerhalb der Anlage». Infolgedessen entwichen etwa 150 Kubikmeter Wasser mit Holzpartikeln und Chemikalien.

Behörden wurden nicht informiert

Die Minister kritisieren den Vorfall, aber auch die fehlende Eindämmung des verschmutzten Wassers, wodurch man den Schaden hätte begrenzen können. Die Gründe für die Fehlfunktionen werden noch untersucht. Vor allem bedauern die Behörden die Tatsache, dass das Unternehmen weder die Wasserwirtschafts- noch die Umweltbehörden informiert hat, was an sich schon ein «Versagen» darstelle.

Das Unternehmen müsse nun «so schnell wie möglich ein neues Konzept für die Erkennung und automatisierte Verwaltung von Wasserlecks entwickeln». Anpassungen sind auch von den Behörden geplant. Das Wirtschaftsministerium will sich dafür einsetzen, dass das verunreinigte Wasser im Becken «angemessen entsorgt» wird.

(jg/L'essentiel)