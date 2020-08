Die Hitzewelle hält weiter an

Wie MeteoLux am Montagmorgen mitteilt, gilt der Hitze-Alarm noch bis Dientag. Die Wetterfrösche vom Findel haben für Montag und Dienstag von 11.00 bis 20.00 Uhr die orangefarbene Warnstufe ausgerufen.

Das Thermometer wird am Dienstag zur heißesten Zeit des Tages 35 Grad erreichen, nachts werden die Temperaturen nur auf zwischen 24 und 26 Grad sinken. Am Dienstagnachmittag werden zudem Gewitter erwartet. Auch an den folgenden Tagen wird weiterhin mit sommerlichen Temperaturen gerechnet. Für Mittwoch melden die Meteorologen zwischen 30 und 32 Grad, für Donnerstag zwischen 31 und 33 Grad. Erst gegen Ende der Woche soll es wieder ein wenig abkühlen, das bei zwischen 26 und 28 Grad am Freitag und am Samstag.

Während der Hitzewelle gilt auch der gelbe Ozonalarm weiter. Der Grenzwert von 160 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft könnte überschritten werden.

(L'essentiel)