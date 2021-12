Luxemburgs Kliniken brauchen frisches Blut

Wo im Jahr 2020 keine Knappheit herrschte, könnte es zum Jahresende 2021 kompliziert werden. Das luxemburgische Rote Kreuz warnt vor einem Engpass bei Blutkonserven und ruft deshalb die Menschen auf, vor Weihnachten und nach dem Jahreswechsel Blut zu spenden. Vincent Ruck-Hechenberger, Sprecher des Roten Kreuzes, erklärt: «Im Frühjahr 2021 stieg der Bedarf wieder sprunghaft an. Insbesondere ist die Nachfrage der Krankenhäuser gestiegen, in manchen Monaten um bis zu 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.»

Zum Jahresende könnte es in den Luxemburger Operationssälen also zu Versorgungsproblemen kommen. «Es ist eine Zeit, in der traditionell weniger Spender zu uns kommen. Einige besuchen ihre Familien im Ausland, andere machen Urlaub. Die Bestände sind niedrig. Wir sind bis Ende Januar auf Spender angewiesen, um nicht in eine schwierige Situation zu geraten», erklärt Ruck-Hechenberger. Wird zu wenig Blut gespendet, können Unfallopfer oder Menschen, die an einer Krebserkrankung oder einer Blutbildungsstörung leiden, nicht ausreichend versorgt werden.

« Wichtig, dass wir Lager regelmäßig auffüllen können »

Im Jahr 2020 waren im Großherzogtum rund 13.700 Blutspender registriert. Davon ließen sich 1505 zum ersten Mal Blut abnehmen. Das Rote Kreuz erwartet zwar, dass diese Zahlen 2021 auf ähnlichem Niveau bleiben, allerdings seien die Lagerbestände durch die Operationen, die aufgrund von Corona verschoben und nun nachgeholt worden sind, leer geräumt worden.

Blutspenden werden kontinuierlich benötigt, da einige Produkte eine geringe Haltbarkeit haben. Während Erythrozyten bis zu sechs Wochen gelagert werden können, verfallen Thrombozyten-Konzentrate schon vier bis fünf Tage nach der Blutspende. «Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass wir die Lager regelmäßig mit neuen Blutspenden auffüllen können, um den Bedarf zu decken», sagt Ruck-Hechenberger.

Wer bereits gespendet hat, kann unter der Telefonnummer 2755-4010 oder per E-Mail an don-du-sang@croix-rouge.lu einen neuen Termin vereinbaren. Wer zum ersten Mal spenden möchte, kann sich unter der Nummer 2755-4000 per Mail an transfusion.secretariat@croix-rouge.lu melden.

(jw/L'essentiel)