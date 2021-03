Tests treiben Osterferienpreise in die Höhe

«Berücksichtigt man, dass ein Corona-Test in Spanien bis zu 150 Euro kostet, also 600 Euro für eine vierköpfige Familie, wird schnell klar, dass das Verreisen während der Osterferien richtig teuer werden kann», macht ein L'essentiel-Leser die Reise-Rechnung.

Die Regel, dass Fluggäste ab sechs Jahren bei ihrer Rückkehr nach Luxemburg ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden ist, vorweisen müssen, wurde bis einschließlich 15. Mai verlängert. Die Gebühren für diese Tests werden nicht länger von der Krankenkasse (CNS) übernommen. Dabei unterscheiden sich die Preise je nach Land. Ein Antigentest kann zwischen 20 und 40 Euro kosten, für einen PCR-Test zahlt man in der Regel zwischen 50 und 150 Euro.

Einige Reiseanbieter, wie beispielsweise LuxairTours, versuchen ihren Kunden in diesem Punkt entgegenzukommen. «Bei Pauschalreisen bis zum 2. Mai werden Reisebegleiter sich vor Ort darum kümmern, dass Kunden vor ihrem Rückflug kostenlose Tests im Hotel durchführen können – außer in Faro, hier wird der Test in einer Klinik gemacht», erklärt der Veranstalter. Sollte ein Urlauber positiv getestet werden, werden seine Unterbringungskosten während der Quarantänezeit übernommen. Ist diese überstanden, wird die Person mit dem nächsten Luxair-Flug die Rückreise antreten können.

(sg/L'essentiel)