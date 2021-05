Securities patrouillieren wieder ab 15. Mai

Seit dem 30. März ist kein privates Sicherheitsunternehmen mehr auf den Straßen des Bahnhofsviertels in der Hauptstadt Luxemburgs unterwegs. Der Vertrag zwischen dem Sicherheitsdienst GDL Security und der Stadt Luxemburg ist ausgelaufen. Am 15. Mai soll nun der Anbieter G4S für sechs Monate das Sicherheitsgefühl im Viertel verbessern.

«Von den acht Unternehmen, die sich auf die Ausschreibung gemeldet haben, hat G4S den Auftrag für sechs Monate erhalten. Wir sind ein bisschen enttäuscht, aber sie haben einen besseren Preis gemacht», sagt Jorge Batista von GDL Security. Die drei Monate, in denen acht Männer der GDL Security mit Hunden das Viertel durchkämmten, waren seiner Einschätzung nach «eine gute Erfahrung». Man habe im Rampenlicht gestanden, aber auch sehr gut mit der Polizei zusammengearbeitet, lautet die positive Bilanz Batistas.

«Die Polizei ist sehr präsent»

Bei den Menschen im Viertel – ob Touristen oder Anwohner – sind die Meinungen differenzierter: Nicolas, ein Koch in einem Restaurant, sieht den Sinn der privaten Sicherheitskräfte nicht. «Die Polizei ist sehr präsent», sagt er. Und auch ein Ehepaar aus Lüttich, das wegen der geöffneten Terrassen kam, «fühlt sich nicht in Gefahr». Die Freundinnen Lise und Laurence lassen sich nicht verunsichern. «Wir können uns aber vorstellen, dass es tagsüber weniger Sorgen gibt». Auch Daniel sieht die Situation kritischer: «Manchmal sehe ich schlimme Sachen. Aber was soll ich denn tun?», sagt er, «Das ist die Aufgabe der Polizei. Und die Privaten müssen zurückkommen».

Claudia, die in der Gastronomie tätig ist, findet, dass es am Ende des Tages schwierig wird: «Die Nachbarschaft ist beängstigend geworden: Alkohol, Verkehr. Ich habe Angst, wenn ich mit dem Zug fahren muss, obwohl die Polizeistation nebenan ist», sagt sie, «ich habe den Eindruck, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die vor nichts Angst haben. Sie sind diejenigen, die das Sagen haben.»

(Frédéric Lambert/L'essentiel)