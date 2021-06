58 gepanzerte Fahrzeuge in Luxemburg

Mitte Juni kam Joe Biden im «The Beast», dem berühmten, hochgesicherten Cadillac der amerikanischen Präsidenten, in Europa an. Der Wagen kann einer Rakete widerstehen, ist mit 12,5 Zentimeter und sogar bis zu 20 Zentimeter militärischer Panzerung an den Türen versehen und seine Reifen können platt laufen. Es ist offensichtlich eines der sichersten Autos der Welt, auch wenn es ein paar Rückschläge gab. So hatte Barack Obama bei einem Besuch in Dublin im Jahr 2011 Probleme mit dem Auto. «The Beast» setzte an einer Bodenschwelle auf, zu schwer.

Die Fahrzeuge in Luxemburg erreichen diese Schutzniveau nicht. Dennoch gibt es im Großherzogtum derzeit 58 gepanzerte Fahrzeuge. Das geht aus Zahlen hervor, die Verkehrsminister François Bausch (Déi Gréng) in seiner parlamentarischen Antwort auf die Anfrage des ADR-Abgeordneten Jeff Engelen genannt hat.

Nach Angaben der Nationalen Verkehrsgesellschaft (SNCA) handelt es sich bei 32 Fahrzeugen um Privatfahrzeuge. Sie werden vorwiegend von Sicherheitsfirmen genutzt. Die übrigen 26 sind in Staatsbesitz, darunter zwei Limousinen für die Sicherheitsabteilung der Regierung.

(mc/L'essentiel)