Luxemburger Polizei wird Gewalt vorgeworfen

Die Generalpolizeiinspektion hat Ermittlungen zu einem Fall «möglicher Polizeigewalt» am Vorabend des Nationalfeiertags aufgenommen. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Konkret geht es um einen Vorfall, der sich in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni in der Straße neben dem großherzoglichen Palast abgespielt haben soll. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. «Jede Person, die nützliche Informationen für die Ermittlungen liefern kann oder im Besitz von Aufzeichnungen oder Videomaterial von den Szenen ist, die sich abgespielt haben, sowie jedes potenzielle Opfer ist aufgefordert, sich zu melden», heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Polizei hatte am Nationalfeiertag von mehreren Schlägereien berichtet. Gegen 2.30 Uhr sei die Situation mit einigen Nachtschwärmern demnach eskaliert. Die Einsatzkräfte hatte nach eigenen Angaben mit Personenkontrollen reagiert, die die Lage zum kippen gebracht hätten. Einer der Beamten wurde laut Polizeibericht im Gesicht verletzt. Die hinzugerufene Verstärkung habe die Lage nur unter großer Anstrengung in Griff bekommen.

Bei dem Einsatz sind zwei Einsatzkräfte «und andere Personen» verletzt worden. Einer der Beamten und eine weitere Person mussten nach dem Vorfall im Krankenhaus behandelt werden. Vier Personen hatte die Polizei in der Nacht in Gewahrsam genommen.

(JW/L'essentiel)