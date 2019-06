Luxemburger Pavillon in Dubai nimmt Form an

Vom 20. Oktober 2020 bis zum 10. April 2021 findet in Dubai die Weltausstellung 2020 statt. Diese dürfte insgesamt 182 Länder und 25 Millionen Besucher zusammenbringen. Auch Luxemburg nimmt daran Teil. Am Dienstag freute sich Maggy Nagel, die luxemburgische Generalkommissarin für die Expo 2020, auf die demnächst beginnenden Bauarbeiten am luxemburgischen Pavillon.

Ein Budget in Höhe von 32 Millionen Euro



Das Gesamtbudget für die luxemburgische Teilnahme an der Expo 2020 Dubai beträgt 32 Millionen Euro. Daran beteiligten sich die Luxemburger Handelskammer, die Post und SES mit jeweils 2,5 Millionen Euro. Diese sind – zusammen mit der Luxemburger Regierung – Mitglied der GIE. Im Budget sind außerdem die von der Weltausstellung in Shanghai 2010 übrig gebliebenen 5,8 Millionen Euro enthalten. Wird das Arbeitsrecht eingehalten?





Weil die Arbeitsbedingungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten oft heftig kritisiert werden, haben die Veranstalter der Expo 2020 Dubai eine Charta aufgestellt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen der lokalen Arbeitnehmer eingehalten werden. Die Charta gilt für alle Unternehmen, die auf dem Gelände tätig sind. Da Nüssli Adunic beim Bau des Luxemburger Pavillons auf Subunternehmer zurückgreifen wird, wird «die Umsetzung der Charta täglich überwacht», sagt Marc Scheer, Generalsekretär von der GIE.

«Wir sind bereit. Im Juli soll damit angefangen werden», sagte sie. Bis zum Sommer 2020 sollte der 2270 Quadratmeter große Pavillon stehen. Die Bauarbeiten sollen von dem Schweizer Bauunternehmen Nüssli Adunic AG durchgeführt werden. Dieses wurde im vergangenem März von der wirtschaftlichen Interessenvereinigung (GIE) Luxembourg Expo 2020 Dubai ausgewählt. «Von den fünf Kandidaten war dieses Unternehmen das günstigste», erklärt Nagel. Außerdem verfüge es über 75 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. «Ein deshalb zuverlässiger Partner», so die Generalkommissarin.

Gleichzeitig wird die GIE sich auch auf die Szenografie im inneren Bereich des Pavillons konzentrieren. «Anhand der Themen Diversität, Konnektivität, Nachhaltigkeit, Unternehmergeist und Schönheit werden wir die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft Luxemburgs erzählen», erklärt Nagel. Die Entwicklung des endgültigen Konzepts soll in Kürze abgeschlossen werden.

Finanzen schwer abschätzbar

Zahlreiche wirtschaftliche und kulturelle Veranstaltungen sind bereits geplant. Sogar eine Woche, die sich der Marke «Made in Luxembourg» widmet, wird veranstaltet. Dabei sollen Produkte aus Luxemburg im Vordergrund stehen. Außerdem sollen Künstler aus dem Großherzogtum im Pavillon ihre Werke präsentieren. Für die kulinarische Betreuung wird im Rahmen einer Partnerschaft mit der Luxemburger Hotel- und Tourismusschule EHTL eigens im Konzept für ein Pavillonrestaurant entwickelt. Am 23. Januar 2021 findet außerdem ein «Luxemburger Tag» statt.

Derzeit sei es noch schwer einzuschätzen,welche finanziellen Auswirkungen die Teilnahme Luxemburgs an der Weltausstellung haben wird, sagt Daniel Sahr, Beobachter im Verwaltungsrat von «Dubai 2020». Die Beteiligung an der Weltausstellung in Shanghai (China) im Jahr 2010 hätte es Luxemburg ermöglicht, sich als Finanzzentrum zu positionieren. «Wir hoffen, dass unsere Präsenz in Dubai auch anderen Sektoren zugute kommt, nicht nur dem Finanzbereich», ergänzte Nagel.

(Olivier Loyens/L'essentiel)