Regierung lädt Klima-​​Schützer zum Austausch

Am 15. März marschierten 15.000 junge Menschen nach Angaben von Youth for Climate (die Police Grand-Ducale zählte lediglich 7500) auf den Straßen Luxemburgs um gegen die globale Erwärmung zu demonstrieren. Nach dem Ausmaß der Proteste beschlossen die Minister für Bildung, Umwelt und Landwirtschaft sowie die Conférence nationale des élèves du Luxembourg (CNEL), fünf Austausch-Events mit den Gymnasiasten zu organisieren, um sie «aktiv in die Erforschung und Umsetzung von Lösungen zum Schutz der Erde einzubeziehen».

Die Ergebnisse der Diskussionen werden im Nationalen Klimaplan der Regierung berücksichtigt, der bis Ende 2019 fertig gestellt werden soll. Die Treffen mit den jungen Demonstranten finden in Anwesenheit der Minister Claude Meisch, Carole Dieschbourg und Romain Schneider an fünf verschiedenen Tagen und an verschiedenen Orten statt.

1. Mittwoch, den 8. Mai 2019 von 14 bis 17 Uhr im Geesseknäppchen Forum in Luxemburg

2. Freitag, 10. Mai 2019 von 14 bis 17 Uhr bei Al Seeërei in Diekirch

3. Montag, 13. Mai 2019 von 14 bis 17 Uhr im Geesseknäppchen Forum in Luxemburg.

4. Mittwoch, 15. Mai 2019 von 14 bis 17 Uhr im Maacher Lycée in Grevenmacher

5. Freitag, 17. Mai 2019 von 14 bis 17 Uhr im Lycée Nic-Biever in Düdelingen

Die diskutierten Themenschwerpunkte sind nachhaltige Schulen, Klimaschutz in Gebäuden, Mobilität und Abfall. Auch der nachhaltige Verbrauch und die nachhaltige Produktion werden berücksichtigt. Gymnasiasten, die teilnehmen möchten, können sich bis zum 3. Mai anmelden. Ihnen steht ein Online-Formular zur Verfügung.

(mm/L'essentiel)