Neue Regeln für Reisen von und nach Luxemburg

Luxemburg gilt seit vergangenem Freitag wieder als Risikogebiet in Deutschland nachdem die Infektionszahlen in den letzten zwei Wochen wieder gestiegen sind. Das befürchtete Chaos an den Grenzen dürfte aber wie schon bei der letzten Reisewarnung ausbleiben, denn es gelten wieder zahlreiche Ausnahmen in den angrenzenden Bundesländern, so das Auswärtige Amt.

Einwohner von Luxemburg, die nach Deutschland reisen wollen, müssen sich entweder in Quarantäne begeben oder einen negativen Coronatest vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ähnlich wie die zahlreichen Grenzgänger sind in Deutschland arbeitende Luxemburger von der Quarantäneanordnung befreit. Für die Menschen aus Rheinland-Pfalz und Saarland gilt: wer sich nicht länger als 72 Stunden im Großherzogtum aufgehalten hat, sei es zum Arbeiten, für persönliche Kurzbesuche oder nur zum Einkaufen, muss ebenfalls nicht in Quarantäne.

Regeln in Belgien und der Schweiz

Einwohner Luxemburgs, die nach Belgien wollen, dürfen sich maximal 48 Stunden im Nachbarland aufhalten, es sei denn sie sind Grenzpendler, Studenten oder es handelt sich um einen Notfall. In dem Fall wird ein spezielles Formular benötigt. Belgien erlaubt es seinen Einwohnern in das Großherzogtum zu reisen, empfiehlt aber im Anschluss einen Coronatest durchzuführen und sich bis zum Ergebnis in Quarantäne zu begeben.

Auch die Schweiz hat Luxemburg am Freitag als Risikogebiet eingestuft. Reisende aus dem Großherzogtum müssen sich dort in eine zehntägige Quarantäne begeben. Ein negativer Coronatest kann die Quarantäne weder verhindern noch verkürzen. Personen, die sich weniger als 24 Stunden in Luxemburg aufgehalten haben, sind von der Regelung ausgeschlossen.

