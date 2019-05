Xavier Bettel besucht Filmfestival in Cannes

Das Großherzogtum wird in diesem Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes mit vier Koproduktionen vertreten sein. Zudem hat Premierminister Xavier Bettel (DP) am Sonntag angekündigt, am nächsten Freitag in die französische Stadt zu reisen.

Während seiner Reise wird er den Pavillon des Filmfonds Luxemburg besuchen, der am Dienstag, dem Eröffnungstag der Festspiele, eingerichtet werden soll. Dort werde er sich zudem mit Filmfachleuten treffen, hieß es in einer Erklärung der Regierung.

Die Filme «Chambre 212», unter der Regie von Christophe Honoré, koproduziert von Bidibul Productions, «Les hirondelles de Kaboul» von Zabou Breitman und Eléa Gobbé-Mévellec, Melusine Productions, und «Viendra le feu» von Oliver Laxe, Tarantula Luxemburg, gehören zur Auswahl für die Kategorie «Un certain regard». Die Produktion «The Orphanage» von Regisseur Shahrbanoo Sadat und Samsa Film wird unter der Kategorie «quinzaine des réalisateurs» laufen.

(jg/L'essentiel)