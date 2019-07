Ettelbrück will seinen CFL-​​Schalter behalten

Mit Inkrafttreten des kostenlosen öffentlichen Verkehrs am 1. März 2020 bleiben nur noch die CFL-Ticketschalter in der Hauptstadt und der Belval-Universität geöffnet, um eine Anlaufstelle für den Verkauf von internationalen Tickets und Abonnements zu bieten. Ein Weiterer wird in Esch/Alzette aktiv bleiben. Überall sonst müssen sich die CFL-Kunden mit Ticketautomaten begnügen.

Der Stadtrat von Ettelbrück ist alles andere als begeistert davon, denn auch der Bahnhof Ettelbrück wird seinen Schalter verlieren. Die gewählten Vertreter «bedauern, dass sie weder konsultiert noch überhaupt über diesen Ansatz informiert wurden», schreiben sie in einer Erklärung, die am Dienstagnachmittag veröffentlicht wurde. Eine Maschine oder mobile Anwendungen könne unter keinen Umständen einen Menschen ersetzen, so heißt es in dem Schreiben.

Bürgermeister Jean-Paul Schaaf (CSV) weist darauf hin, dass «der Bahnhof Ettelbrück der Knotenpunkt für die nördliche Region und einer der verkehrsreichsten Bahnhöfe des Landes ist. Studenten, Mitarbeiter, Besucher sind dort tagtäglich unterwegs».Dies veranlasst den Stadtrat zu der Forderung, dass «es unerlässlich ist, dass der Schalter im Bahnhof Ettelbrück in Betrieb bleibt».

(jw/L'essentiel)