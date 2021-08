ITM stellte zahlreiche Verstöße auf Baustellen fest

Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde für Arbeit und Bergbau (ITM) ist es, berufsbedingten Risiken am Arbeitsplatz vorzubeugen. Um dies auch während der Kollektivferien zu gewährleisten haben die Abteilungen «Kontrollen, Standorte und Genehmigungen» (CCA) und «Detachment» (DET) im Zeitraum vom 30. Juli bis 22. August 185 Kontrollen bei 115 Unternehmen an 155 Standorten durchgeführt. Die Kontrollen wurden im Baugewerbe sowie in den Bereichen Heizung, Sanitär und Klimaanlagen durchgeführt.

Bei diesen Kontrollen seien zahlreiche Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, wie die Regierung am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat. Neben Arbeitsniederlegungen wurden auch Schließungen für Anlagen und einstweilige Verfügungen gegen kontrollierte Unternehmen verhängt. Für die illegale Beschäftigung Drittstaatsangehöriger ohne legalen Aufenthalt wurden Geldstrafen zwischen 2500 und 7500 Euro verhängt.

(pp/L'essentiel)