Kind rutscht ab und stürzt vor Lastwagen

Knapp konnte an diesem Freitagmorgen gegen 7 Uhr eine Tragödie verhindert werden. Auf der Straße von Luxemburg nach Bereldingen rutschte ein Kind wegen des Glatteises vom Bürgersteig und vor einen Müllwagen. Das teilte die großherzoglichen Polizei auf Anfrage von L'essentie mit.

Der Wagen fuhr gerade an, «so konnte der Fahrer schnell reagieren», sagt eine Polizeisprecherin. Das Kind wurde verletzt, aber «das Schlimmste wurde verhindert», so die Sprecherin weiter. Es wurde von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst abgeholt und in die Kannerklinik gebracht. Die Verletzungen sind nach Polizeiangaben nicht lebensbedrohlich.

(L'essentiel)