Luxemburg bietet seinen Nachbarn Hilfe an

Während der ersten Welle der Corona-Pandemie haben sich die Mitgliedstaaten der Euröpäischen Union in puncto Zusammenhalt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die Aufnahme von Patienten aus Nachbarländern, die mit einem schweren Covid-19-Verlauf kämpften, war ein strahlendes Gegenbeispiel. Auch Luxemburg tat sich in diesem Zusammenhang hervor, als das Land im Frühjahr elf Patienten aus der völlig überlasteten französischen Region Grand-Est aufgenommen hatten.

Diese Hilfe ist die Luxemburger Regierung bereit erneut anzubieten, wie das Gesundheitsministerium L'essentiel gegenüber mitteilte. «Wenn unsere Kapazitäten in den Krankenhäusern das erlauben, ist die Regierung bereit, unseren Nachbarländern zu helfen», erklärt eine Sprecherin. Luxemburg stehe diesbezüglich mit den Regierungen seiner Nachbarländern in regem Austausch.

Weniger Patienten auf der Intensivstation in Frankreich

Doch die aktuelle Lage scheint dies nicht zu erfordern. Es ist derzeit unwahrscheinlich, dass Frankreich oder Belgien Patienten ins Großherzogtum verlegen müssen. Die vor etwa einem Monat ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen scheinen ihre Früchte getragen zu haben.

Bisher standen die Intensivstationen in den Nachbarländern unter Hochdruck. Doch die Zahlen der dort liegenden Patienten scheinen mittlerweile zurückzugehen. In Frankreich befanden sich am vergangenen Donnerstag «nur» noch 4006 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Und diese Zahl sollte in den kommenden Tagen weiter sinken. Frankreich sollte also in der Lage sein, alle Patienten selbst versorgen zu können. Die Verlegung von Corona-Patienten von Luxemburg nach Deutschland scheint momentan ebenfalls nicht notwendig zu sein. In Luxemburg liegen derzeit insgesamt 223 Corona-Patienten im Krankenhaus – davon 44 auf der Intensivstation. Im Großherzogtum scheinen also genügend Kapazitäten vorhanden.

